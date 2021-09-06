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Мужчина выкрал у родственника ключи от машины, попал в ДТП и стал фигурантом уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина выкрал у родственника ключи от машины, попал в ДТП и стал фигурантом уголовного дела
Фото: moscow-live

Мужчина «угнал» машину у своего уснувшего родственника в Москве. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Подозреваемый гостил у своего родственника в съемной квартире. Последний вместе с квартирой арендовал у собственника жилья еще и машину Kia стоимостью свыше 500 тысяч рублей. В один из дней гость воспользовался тем, что его родственник спит, взял его водительское удостоверение, ключи от машины и поехал кататься по городу.

Однако поездка не обошлась без происшествий. Мужчина стал участником небольшого ДТП с электровелосипедом. Приехавшие на место аварии автоинспекторы во время проверки документов обнаружили подлог. Машину эвакуировали на стоянку, а собственнику сообщили о случившемся.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В августе прокуратура направила в Пресненский районный суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении трех блогеров, которые в марте этого года в шутку угнали дорогостоящую иномарку из службы такси.

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