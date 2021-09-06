Пенсионер зарубил сестру и племянницу в Подмосковье из-за дома

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Россия, Московская область, городской округ Лотошино, деревня Власово Карта всех событий

Следственный комитет задержал 62-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в убийстве собственной сестры и племянницы. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По словам представителя ведомства, преступление произошло 4 сентября в частном доме в деревне Власово (городской округ Лотошино — прим. «ВМ»). Подозреваемый при помощи топора и молотка убил свою 67-летнюю сестру и 37-летнюю племянницу, нанеся им множественные удары в область головы.

После содеянного мужчина позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

— На допросе мужчина дал признательные показания, — заключила Тертичная.

По данным источника «ВМ», который знаком с ситуацией, пожилой мужчина никак не мог поделить со своей сестрой дом в подмосковной деревне Власово. Именно долевая собственность и стала причиной конфликта, который перерос в двойное убийство.

Пенсионер расправился с сестрой и ее дочерью. Тела женщин злоумышленник обложил дровами, так и не решив, что делать дальше. Спустя сутки совесть взяла верх, мужчина сдался полиции.

Еще одно убийство на бытовой почве произошло 4 сентября в столице. Мужчина зарезал своего собутыльника во время пьяной ссоры в квартире на Автозаводской улице. После содеянного злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан.