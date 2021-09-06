Андрей Бочкарев рассказал о строительстве двух новых участков СВХ

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Более 12 километров дорог и девять искусственных сооружений построили в рамках участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Открытого до Ярославского шоссе и развязки на пересечении трассы с проспектом Мира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В рамках проекта Северо-Восточной хорды завершен очередной важный этап: сегодня мэр Москвы Сергей Семенович Собянин запустил движение по участку от Открытого шоссе до Ярославского шоссе и транспортной развязке на пересечении с проспектом Мира. Всего на этих двух участках построено 12,4 километра дорог, в том числе шесть эстакад, путепровод, подземный пешеходный переход в районе станции МЦК «Белокаменная», а также экодук для прохода животных, — рассказал заммэра.

По его словам, на прилегающей территории постелили около 9,1 гектара газона, а также посадили 10 тысяч кустарников и 1,7 тысячи деревьев.

— До конца года планируется завершить установку почти шести километров защитных экранов вдоль железнодорожных путей МЦК и реконструкцию двух подземных пешеходных переходов: в районе Ярославского шоссе, дом 2с1 и в районе проспекта Мира, дом 222с1, а также обустроить еще 7,1 гектара газона и высадить более 550 деревьев и кустарников, — отметил глава строительного комплекса.

Андрей Бочкарев уточнил, что открытие участков позволит создать новую транспортную связь от Открытого шоссе до проспекта Мира, исключив необходимость объезда через Белокаменное шоссе, Ростокинский проезд, улицы Бориса Галушкина и Краснобогатырскую.

Он добавил, что участки обеспечат дополнительную связь между САО и СВАО и улучшат транспортную доступность районов Метрогородок, Гольяново, Богородское, Сокольники, Ярославский, Свиблово, Ростокино, Алексеевский, Останкинский, Бабушкинский. Кроме того, перераспределение транспортных потоков увеличит пропускную способность Открытого и Ярославского шоссе, северо-востока МКАД, проспекта Мира, улиц Енисейской, Сельскохозяйственной и проезда Серебрякова.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе. На объекте была организована транспортная развязка на проспекте Мира.

По словам Сергея Собянина, СВХ является крупнейшей городской магистралью, соединяющей семь крупных городских магистралей и 15 улиц. По его словам, еще один участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, должны запустить в следующем году, после чего Северо-Восточная хорда будет готова.