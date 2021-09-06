Первый филиал детской стоматологической поликлиники открылся в Косино-Ухтомском районе

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Россия, Москва, Святоозёрская улица, 10 Карта всех событий

Новый филиал детской стоматологической поликлиники № 38 открыли в столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в поликлинике.

Отмечается, что корпус расположился в здании городской детской поликлиники № 120. Официально его открыли в субботу, 4 сентября.

По словам медиков, открытие филиала позволит обеспечивать свыше 19 тысяч детей качественной и бесплатной медицинской помощью.

— До этого, чтобы попасть к стоматологу, приходилось ехать в другие районы, и это было действительно неудобно для жителей. Теперь стоматологическую помощь можно получить рядом с домом, — заявил главный врач поликлиники Павел Попов.

Он отметил, что за смену медики смогут принимать до 90 пациентов. Такое соотношение достаточно для того, чтобы все дети, живущие в районе, получали вовремя необходимое лечение.

В медицинском учреждении для детей доступны различные виды стоматологической помощи: профилактическая, хирургическая и ортодонтическая. Кабинеты оснащены современным оборудованием. При этом пациенты смогут обратиться и в головной корпус — детскую стоматологическую поликлинику № 38.

В понедельник, 6 сентября, руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Ховрино появится детская поликлиника на 320 посещений в смену.