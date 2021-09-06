Голикова предсказала рост числа самозанятых людей в России

Фото: Правительство РФ

Число самозанятых людей в России будет расти за счет интереса молодежи к работе на себя, а также тех, кто «выходит из тени». Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября.

— Мы будем, наверное, иметь в ближайшей перспективе рост этой категории, частично это будет происходить за счет того, что люди выходят из тени, частично из-за того, что многие молодые люди предпочитают работать на себя, иметь свое дело, свой бизнес и оформляться как самозанятые, — рассказала она.

При этом нормативная база работы данной категории пока не урегулирована, приводит слова Голиковой РИА Новости.

18 августа сообщалось, что количество официально зарегистрированных самозанятых в России по состоянию на 1 августа превысило 2,7 миллиона человек. С начала действия специального налогового режима — января 2019 года — самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. При этом данной категорией граждан было сформировано свыше 419 миллионов чеков на среднюю сумму 1250 рублей.

Специальный налоговый режим для самозанятых дает возможность гражданам России работать официально, без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет четыре процента, при работе с юридическими — шесть процентов. Для регистрации в качестве самозанятого нужно установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог».