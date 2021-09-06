Привитые российские туристы смогут без карантина попасть в восемь провинций Таиланда

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Уже в октябре текущего года для вакцинированных от коронавируса туристов могут открыть без карантина еще восемь провинций Таиланда. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в АТОР.

Так, для путешественников из России и всех других стран планируют открыть Бангкок, Чиангамайю, Паттайю, города Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и остров Ко Самет. Решение хотят принять в рамках программы «Песочница».

Инициативу уже поддержал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Теперь предложение должен одобрить Центр управления ситуацией с COVID-19 при правительстве страны.

Запуск второго этапа открытия Таиланда для вакцинированных путешественников должен пройти в начале октября, уточнил министр туризма Пипат Ратчакитпракарн, слова которого приводятся в сообщении АТОР.

До этого правительство Таиланда разрешило иностранным гражданам, которые прошли двойную вакцинацию препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», посещать курорты страны. Туристы смогут приезжать на Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Генконсульстве России.

В ведомстве уточнили, что речь идет о специальных программах, в рамках которых необходимо получить разрешение в посольстве страны.

В июле сообщалось, что Россия и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прежде всего по таким направлениям, как лабораторная диагностика, разработка, применение вакцин и исследования популяционного иммунитета.