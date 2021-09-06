Врачи назвали инфекции, способные обходить иммунную защиту организма

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Обходить иммунную защиту организма могут не только штаммы коронавируса, но и вирус иммунодефицита, туберкулезная палочка, лихорадка денге и вирус герпеса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

Американские специалисты занимаются исследованием штамма «мю» коронавируса, есть вероятность, что он может обходить защиту определенных антител, заявлял директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, самый распространенный и коварный вирус в мире, который способен обманывать иммунную систему, — вирус иммунодефицита человека.

— Его мишенью как раз и являются клетки иммунной системы, — сказал он.

Как отметил врач-иммунолог Николай Крючков, обходить иммунную защиту могут многие вирусы и бактерии. Например, туберкулезная палочка, лихорадка денге и вирус герпеса.

— У каждой инфекции есть свои алгоритмы работы противодействия иммунной системе. Вирус гриппа тоже за счет своей изменчивости каждый год меняется, — заключил врач.

5 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что странам Большой двадцатки (G20) необходимо приложить совместные усилия для выработки правил, которые помогут вакцинированным от коронавируса людям пересекать границы.

Также он предложил рассмотреть взаимное признание странами G20 факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами. Кроме того, выступил за выработку единого с G20 подхода к снятию ограничений по перемещению привитых от COVID-19 людей.

Мурашко подчеркнул, что в вопросах признания вакцин из разных стран следует убрать политическую составляющую.