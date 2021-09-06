Германия обвинила Россию в кибератаках в преддверии выборов в бундестаг

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МИД ФРГ обвинил хакерскую группу Ghostwriter в кибератаках на политиков и партии перед выборами в Германии. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.

По ее словам, за хакерами стоят работники российского Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом у политика есть надежные сведения.

Зассе отметила, что хакеры пытаются получить доступ к персональным данным депутатов бундестага и ландтагов. Подобные действия могут быть подготовкой к кампаниям по дезинформации, считает политик.

В МИД РФ призвали Россию «немедленно положить конец» данной деятельности. Выборы в бундестаг и местные парламенты должны пройти в Германии в ближайшее время, пишет News.ru.

27 июля президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что она уже «начала вмешиваться» в предстоящие в США в 2022 году выборы в Конгресс. По утверждению президента США, Москва «вмешивается в выборы 2022 года, распространяя дезинформацию».

При этом доказательств, подкрепляющих данное обвинение, он не привел. Кроме того, американский лидер предупредил «об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России». По его утверждению, кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой».