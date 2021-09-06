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Дом по реновации в районе Очаково-Матвеевское введут в эксплуатацию в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в районе Очаково-Матвеевское введут в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Веерная улица, вл26АКарта всех событий

Жилой многоэтажный дом в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации жилищного фонда Москвы начнут эксплуатировать в следующем году. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

Новостройка расположится на Веерной улице. В ней будет предусмотрено 446 квартир, большинство из которых — однокомнатные.

— В настоящее время ведутся монтаж фасадов и работы по внутренней отделке. Колористическое решение фасадов выдержано в светлых тонах с серыми акцентами, — заявил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

В шестисекционном доме построят подземную парковку для автомобилей. Жилые помещения будут начинаться со второго этажа, а первый уровень отдадут под коммерческие организации: кафе, магазины, секции и салоны красоты, а также под зоны общего пользования: колясочную, комнату для консьержа и уборочной техники и помещение для почтовых ящиков.

Семь квартир оборудуют специализированной сантехникой для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных граждан.

— В здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением, — добавили в департаменте.

На сайте пресс-службы отметили, что во дворе нового дома появятся спортивные и детские площадки. Также здесь посадят деревья и кустарники.

В понедельник, 6 сентября, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что в Ивановском районе под заселение передан дом на Зеленом проспекте, который стал второй новостройкой на территории района, куда переезжают жители по программе реновации.

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