Народный календарь. Что нужно сделать 7 сентября, чтобы вылечиться от разных болезней

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7 сентября Православная церковь почитает память апостола от семидесяти — Тита, который был учеником апостола Павла и первым епископом Крита.

Если в этот день бросить серебряную вещь в ведро с водой, эта вода будет целебной, ее можно будет применять в лечении и умываться ею, а также пить. Известно, что наши предки всегда старались воспользоваться этим, чтобы вылечить свои недуги.

Ранним утром в этот день нужно уходить в лес за грибами. В народе говорили, что в эту дату грибы могли сделать человека сильнее, именно поэтому люди старались делать заготовки 7 сентября. Если в этот день пошел дождь, то это значит, что нельзя пользоваться услугами экстрасенсов, целителей и проводить какие-либо обряды самому, не рекомендуется делать ремонт или заниматься другими строительными работами, иначеспустя некоторое время вам придется все делать заново.

Приметы погоды:

Богатый урожай грибов — к затяжной зиме.

Праздники:

Международный день чистого воздуха для голубого неба

На 7 сентября установлена одна из памятных дат Организации Объединённых Наций, которая носит название — Международный день чистого воздуха для голубого неба. В 2020 году она отмечается впервые.

Памятная дата 7 сентября, установленная Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2019 года, призвана обратить внимание всех стран мира на проблему загрязнения воздуха. Учёные медики подтверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных заболеваний, рака лёгких и даже сердечно-сосудистых заболеваний обусловлены именно загрязнённым состоянием атмосферы.

День рассказывания историй о летних путешествиях

7 сентября принято отмечать такой интересный праздник как День рассказывания историй о летних путешествиях. Осень – пора первых капризных проявлений природы, когда начинаются дожди, падает листва с деревьев, и у многих начинается депрессивный синдром отказа возвращения в рабочее состояние. В это время стартует новый учебный год, и возможность поделиться воспоминаниями о летних путешествиях может служить поводом для знакомства и завязывания дружеских отношений в новом коллективе (особенно для новоиспеченных студентов и молодых специалистов, которые только пришли на работу).

Праздник барабанщиков

История его возникновения начинается с самого появления человека на Земле. Первобытные люди отстукивали ритм во время своих ритуальных танцев, хлопая в ладоши или по камню с помощью разнообразных приспособлений (кость, палка и пр.). Остатки древних прообразов барабана были найдены при раскопках в Месопотамии, а разные наскальные рисунки подтверждают использование этого ударного инструмента различными цивилизациями наших предков.

Первое применение барабанов при проведении военных действий относят к 1552 году во время осады Казани, а с легкой руки великого реформатора Петра обязательным условием в войсках стало наличие барабанщиков.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 7 сентября, чтобы вылечиться от разных болезней.mp4

События:

Состоялось Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 года

Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями – состоялось 7 сентября 1812 года у села Бородино, в 125 км западнее Москвы.

24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армией, генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению.

В американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм» (Uncle Sam)

Дядя Сэм — персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки. В 1812-1814 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией — Англией. В газете The Troy Post, издававшейся в городе Троя (штат Нью-Йорк), 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами: «Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного».

Считается, что Uncle Sam — шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны (USА), появилась благодаря некоему Сэмюэлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм: он напечатал ее на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым торговал в Трое. Уилсон маркировал бочки с мясом буквами U.S., имея в виду Соединенные Штаты, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма (Uncle Sam). Ассоциация закрепилась, и 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз Дяди Сэма.

Создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол

В Вене на Международном конгрессе криминальной полиции, созванном по инициативе шефа австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со штаб-квартирой в Вене. Организация была создана для борьбы с международными преступниками.

Интерпол налаживает связи по борьбе с преступностью даже между теми странами, между которыми отсутствуют дипломатические отношения. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.

В СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени

Данным орденом могли быть награждены граждане, организации, республики, города (и другие населенные пункты), не только СССР, но и иностранных государств. Орден был учрежден для награждения за большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, литературы, образования, здравоохранения, в государственной, общественной и других сферах трудовой деятельности.

Родились:

1533 — Елизавета I, королева Англии (1558—1603).

1870 — Александр Куприн, русский писатель и драматург.

1894 — Гала Дали, русская жена французского поэта Поля Элюара, затем живописца Сальвадора Дали.

1923 — Эдуард Асадов, русский советский поэт-лирик и прозаик.

1959 — Иван Затевахин, российский теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных».

1969 — Кирилл Серебренников, российский режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Гоголь-центр».

Именины отмечают: Иван, Моисей, Владимир.