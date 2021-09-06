Свыше двух километров путепроводов и ограждений мостов отремонтируют в 2021 году

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Свыше двух километров путепроводов и ограждений мостов отремонтируют в Москве до конца текущего года. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что в течение 2021 года заменят металлоконструкции на 14 объектах. Планируется полностью или частично обновить поврежденные коррозией конструкции, а также деформированные или разрушенные в местах сварных соединений элементы.

— Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций, — заявили в Комплексе городского хозяйства.

На каждом объекте предусмотрены пятеро рабочих и один манипулятор. Отмечается, что на девяти объектах работы уже завершили. Ими стали Бусиновский путепровод, Большой Крестовский путепровод, Каширский путепровод, Хованский путепровод, Новогорский путепровод, Загородный путепровод, Тессинский пешеходный мост, Широковский автодорожный мост и Шлюзовой автодорожный мост, передает Telegram-канал ведомства.

В понедельник, 6 сентября, в Комплексе городского хозяйства рассказали, что вдоль улицы Ясеневой — от Шипиловского проезда до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Южное в Южном административном округе завершили благоустройство пешеходного маршрута.