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В АТОР разъяснили информацию об возможном открытии въезда в Таиланд для россиян

Анастасия Волоснова

Общество
В АТОР разъяснили информацию об возможном открытии въезда в Таиланд для россиян
В Таиланде вам пригодится знание английского языка/ Фото: pixabay.com

Уже в октябре текущего года для вакцинированных от коронавируса туристов могут открыть без карантина еще восемь провинций Таиланда. В АТОР, 6 сентября, рассказали детали возможного введения новых правил.

Для путешественников из России и всех других стран планируют открыть Бангкок, Чиангамайю, Паттайю, города Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и остров Ко Самет. Решение хотят принять в рамках программы «Песочница».

— Эти планы еще должны быть одобрены Центром управления ситуацией с COVID-19, но, по словам премьер-министра Таиланда, запуск второго этапа открытия страны для вакцинированных туристов должен состояться в намеченный срок — к началу октября, — говорится в сообщении.

В настоящее время привитые российские туристы могут отдыхать без карантина в рамках «Песочницы» на тайском Пхукете, острове Самуи, а также в рамках программы «7+7» — в тайских провинциях Пангнга и Краби, передает АТОР.

В июле сообщалось, что Россия и Таиланд обсудят взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Прежде всего по таким направлениям, как лабораторная диагностика, разработка, применение вакцин и исследования популяционного иммунитета.

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