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Мужчина, сообщивший о теле с кирпичом во рту, рассказал как нашел тело

Игорь Синельников

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Мужчина, сообщивший о теле с кирпичом во рту, рассказал как нашел тело
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Человек, сообщивший в полицию об обнаружении трупа, узнал о нем от коллег. Об этом он сообщил «Вечерней Москве». Ранее стало известно, что тело мигранта с кирпичом во рту обнаружили на западе Москвы.

— Я находился на работе. Ко мне пришли сослуживцы, сказали, что лежит труп. Я сразу позвонил в полицию, — рассказал собеседник «ВМ».

Он также подчеркнул в беседе с корреспондентом «ВМ», что ни он, ни его коллеги не были знакомы с погибшим.

В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу сообщили, что по данному факту проводится проверка.

5 сентября на парковке рядом с Очаковским заводом было найдено тело мигранта. Правоохранители обнаружили гематомы на руках и ссадины на голове. Во рту погибшего находился кусок кирпича. Смерть мужчины наступила примерно за двое суток до обнаружения тела.

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