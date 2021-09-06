Тело мигранта с кирпичом во рту обнаружили на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

На западе столицы прохожий обнаружил труп мигранта со следами насильственной смерти. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел недалеко от Очаковского завода. По словам собеседника «ВМ», погибший — 31-летний уроженец Узбекистана. Его тело пролежало на парковке в течение двух дней до момента обнаружения.

На теле мужчины были ссадины, множественные ушибы и гематомы, а во рту погибшего лежал кусок кирпича, заключил источник «ВМ».

30 сентября сообщалось, что полиция обнаружила труп мужчины во дворе одного из домов на Ташкентской улице. Погибший был избит до смерти в ходе уличной драки. На его теле были повреждения, ссадины на шее и грудной клетке, а также припухлость в области нижней челюсти.

Труп мужчины был направлен в морг для проведения дальнейшей экспертизы. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался приезжий мужчина.