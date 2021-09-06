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Жилье в домах по реновации получат 105 тысяч жителей ЗАО Москвы

Виктория Сикерина

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилье в домах по реновации получат 105 тысяч жителей ЗАО Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Новые квартиры получат около 105 тысяч жителей Западного административного округа (ЗАО) столицы. Здесь ввели в эксплуатацию 17 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что до переселения эти горожане проживали в 559 домах.

— 17-м домом стала новостройка по адресу: улица Кастанаевская, дом 44а, корпус 1 в районе Фили-Давыдково — 31 августа сюда начали переселять жителей из дома 1, корпусов 1 и 2 на улице Пивченкова, — заявил руководитель ведомства.

По его словам, эта новостройка стала четвертой в районе, куда переселили жильцов.

Всего в ЗАО в настоящий момент возводят 11 объектов по программе реновации. В стадии проекта находятся 13 домов.

— С начала реализации программы в округе уже введено 20 домов, в том числе в этом году — четыре новостройки. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два жилых дома, — передает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на слова Рафика Загрутдинова.

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе столичного департамента строительства сообщили, что в 2022 году начнется эксплуатация жилого многоэтажного дома в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации.

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