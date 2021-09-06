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Проект детского сада на Красноказарменной улице одобрили в Москомархитектуре

Виктория Сикерина

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Проект детского сада на Красноказарменной улице одобрили в Москомархитектуре
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура утвердила проект детского сада на 110 воспитанников на Красноказарменной улице в столичном районе Лефортово. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектировщиком здания выступил «ПИК-Проект».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что учреждение построят в зоне формирующейся жилой застройки.

— Фасады выполнят из клинкерного кирпича натурального оттенка в двух вариантах раскладки, оконные проемы окрасят серой краской, в ряде случаев сделают вставки из декоративной штукатурки желтого цвета. В результате мы получим лаконичный и в то же время выразительный образ, — заявил специалист.

В Москомархитектуре добавили, что общая площадь объекта разной этажности составит около 2800 квадратных метров. По проекту в детском саду предусмотрены столовая, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный зал, кружковая, кабинеты логопеда и психолога.

Во дворе посадят кустарники, деревья и газон. Также на территории установят защитные навесы от непогоды, лавочки и ящики для игрушек.

В воскресенье, 5 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении программы благоустройства территорий школ и детских садов.

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