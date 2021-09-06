Столичный Росреестр возобновил работу экспедиции на прием документов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В столичном Росреестре возобновили работу экспедиции на прием документов. Об этом в понедельник, 6 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Прямое взаимодействие сотрудников ведомства с посетителями временно остановили из-за пандемии коронавируса. Так, с марта 2020 года для москвичей работали онлайн-сервисы для подачи обращений и «ящик для корреспонденции».

Однако приостановление работы экспедиции усложнило процесс подачи документов: горожане вводили неправильные данные, из-за чего им приходилось по нескольку раз обращаться в ведомство.

— Со стороны заявителей допускались разного рода ошибки, в их числе предоставление неполного комплекта документов, отсутствие реквизитов для возврата излишне уплаченных денежных средств, непредоставление оригиналов платежных документов или нерасшифровка инициалов, — пояснили пресс-службе.

Несмотря на возобновление работы, в ведомстве будут следить за соблюдением антиковидных мер. В свою очередь все сотрудники Росреестра привились от коронавируса, пишет агентство городских новостей «Москва».

— В связи с этим было принято решение возобновить работу экспедиции при соблюдении всех необходимых защитных мер. Отдел полностью оборудован и готов к приему документации, — отметил руководитель столичного управления Игорь Майданов.

Также в управление столичного Росреестра в июле 2021 года поступило 54 435 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Этот показатель вырос в полтора раза (плюс 47 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (37 069) и в 1,8 раза (плюс 83 процента) по сравнению с июлем 2019 года (29 695).

Игорь Майданов добавил, что более 30 процентов документов на государственную регистрацию прав по всем направлениям подается в управление в электронном виде.