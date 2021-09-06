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Пакистан решил купить у России около 10 миллионов доз «Спутника V»

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Пакистан решил купить у России около 10 миллионов доз «Спутника V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пакистан планирует купить у России как минимум десять миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал в понедельник, 6 сентября, посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан.

По его словам, в Пакистан поступил уже один миллион доз российского препарата.

— Первую вакцину мы получили от Китая, затем вакцины Pfizer и Moderna по программе COVAX, и третьей поступила российская вакцина, — отметил Шавкат Али Хан.

Он подчеркнул, что Пакистан хочет производить российскую вакцину и обсуждает данную возможность в настоящее время с Москвой. Шавкат Али Хан добавил, что на данный момент все хотят получить «Спутник V», но Россия не может производить препарат в таких объемах.

Дипломат также поздравил российскую сторону с разработкой и выпуском своей вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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