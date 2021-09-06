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Дачникам рассказали, что надо успеть сделать на участке в сентябре

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Дачникам рассказали, что надо успеть сделать на участке в сентябре
Фото: Pixabay

На дачном участке уже стоит окончательно собрать урожай, кроме капусты. Зеленые помидоры можно вырвать с корнем и поместить на веранде, так они тоже дозреют. О том, что еще следует в ближайшее время сделать дачникам, «Вечерней Москве» рассказала руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.

— Основное сейчас — подготовить почву к будущему году. Нужно уже вносить удобрения. Если планируете в следующем году посадить капусту и картошку, то можно и навоз в почву добавить. Если почвы тяжеловатые, из глины, лучше внести перегной, компост или торф. Это примерно четыре-пять килограммов на квадратный метр. Если почвы легкие, то вносится навоз и торф. И самое главное в завершение сезона — это перекопка. Если вносим навоз, то перекапываем на полштыка лопаты. Компостовый перегной — перекапываем чуть поглубже. Это такое разрыхление почвы, обогащение ее кислородом. Причем этот ком земли при осенней перекопке не нужно разбивать. Это лучше для почвы, она померзнет и сохранит свою структуру, — уточнила собеседница «ВМ».

Россиянам, кто также имеет теплицы на дачном участке, стоит заняться и ими. Сначала нужно убрать все растения и плоды, добавила Людмила Бурякова, а потом дезинфицировать теплицу. В таких случаях часто используют серные шашки, которые оставляются на три дня, сказала эксперт. Также в сентябре можно сделать всем деревьям на участке омолаживающую обрезку и посеять чеснок.

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