Родственник жертв рейса MH17 обвинил Украину за открытое авиапространство

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Воздушное пространство над зоной конфликта на востоке Украины должно было быть закрыто в 2014 году, когда там потерпел крушение рейс MH17. Об этом заявил Робберт ван Хайнинген, который потерял в авиакатастрофе брата с его женой и сыном.

— Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд, — рассказал он.

Прокуратура, по его словам, не обвиняет в этом Киев в данном процессе. При этом не исключено, что это будет в другом деле, добавил ван Хайнинген.

Он также добавил, что все родственники жертв желают видеть ясную картину произошедшего. Поразительным является то, что люди, запустившие ракету, не видели, что целились не в военный, а в гражданский самолет, приводит слова ван Хайнингена РИА Новости.

6 сентября сообщалось, что решение по делу о крушении MH17 вынесут до конца 2022 года. С 7 марта 2022 года были зарезервированы четыре недели для выступления защиты. Слушания начнутся с 6 июня 2022 года.

Первой датой для вынесения решения было выбрано 22 сентября 2022 года. Если суд сразу не сможет вынести вердикт, то второй датой выбрали 17 ноября. Крайним сроком было установлено 15 декабря 2022 года.

Крушение MH17 на востоке Украины в 2014 году

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили.

Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит Москва. Суд по данному делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, по нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.