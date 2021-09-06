Британский комик Фил Джеррод скончался в возрасте 42 лет

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Британский стенд-ап комик Фил Джеррод умер в возрасте 42 лет из-за онкологии. Это произошло в доме у артиста в субботу, 4 сентября. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в агентстве талантов Off The Kerb на странице в Twitter.

Юморист страдал редкой формой заболевания — саркомой. Последние минуты своей жизни комик провел вместе с супругой Бек.

— Фил был для всех нас хорошим другом, невероятно добрым и талантливым человеком, которого забрали слишком рано, — написало агентство в социальных сетях.

Свою популярность Фил Джеррод обрел после участия в шоу Mock the Week.

Соболезнования и слова поддержки близким высказали коллеги Ниш Кумар и Райс Джеймс, передает ФАН.