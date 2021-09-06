Сенатор РФ заявила, что женщины в условиях пандемии лучше ведут бизнес

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Сенатор РФ и вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова отметила, что женщинам легче удалось приспособиться к ведению бизнеса во время пандемии коронавируса. Такую идею она высказала в понедельник, 6 сентября, на 13 Саммите женщин-председателей парламентов «Женщины в центре внимания: от борьбы с пандемией к сохранению достижений в области восстановления с учётом гендерных факторов».

Вице-спикер заявила о важности и актуальности данной темы, а также рассказала об ущербе, который понесли малые и средние предприятия, в особенности из сферы туризма и транспорта, из-за локдауна.

Женщины, по словам Галины Кареловой, хоть и были более уязвимыми, но в то же время показали гибкость и адаптивность.

— Так, 16% российских предпринимательниц стали развивать бизнес в новых направлениях, 93% нацелены на дальнейшее развитие своего бизнеса, — пояснила сенатор.

Также она сообщила, что большинство мер поддержки предпринимателей были направлены именно на женщин, так как почти 40 процентов малых и средних предприятий сосредоточено в их руках. При этом параллельно правительство оказывало помощь семьям с детьми.

Такие решение, передает РИА Новости со ссылкой на слова Галины Кареловой, помогли женщинам сохранить финансовую устойчивость в период пандемии.

В понедельник, 6 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что число самозанятых людей в России будет расти за счет интереса молодежи к работе на себя, а также тех, кто «выходит из тени».