Памятник юному Достоевскому открыли у книжного клуба в центре столицы

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Памятник молодому писателю Федору Достоевскому открыли около книжного клуба «Достоевский» в Москве. Торжественная церемония открытия постамента состоялась в понедельник, 6 сентября.

Бронзовый памятник возвели в честь 200-летия со дня рождения русского писателя.

На мероприятие из Санкт-Петербурга приехал праправнук публициста Алексей Достоевский. Он напомнил, что Москва — родной город Федора Достоевского, и именно ее он описывал во многих своих произведениях.

— Я очень рад, что количество памятников в первопрестольной лидирует, и Федора Михайловича изобразили в таком замечательном возрасте, возрасте мечтаний, — отметил родственник писателя.

Автор фигуры Анастасия Лужина решила изобразить Федора Достоевского 25-летним молодым человеком. В этот жизненный период он нашел свое профессиональное призвание — литературу. Молодой писатель, склонившись над книгой Александра Пушкина «Борис Годунов», вдумчиво читает, передает РИА Новости.

В понедельник, 6 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, который открыли в парке «Акведук» района Ростокино в минувшую субботу.