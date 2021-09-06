«Никто не умрет без сахара»: Карпин высказался о запретах в сборной России

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Футболисты сборной России не умрут, если не будут есть шоколадки, торты и сахар. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин в понедельник, 6 сентября.

— Никто не умрет без сахара, тортика, шоколадки. Вы, если купите дорогой автомобиль, то будете заливать его 98-м бензином, а не 92-м, — рассказал наставник.

На первом виде топлива, по его словам, машина будет ехать быстрее. При этом он уточнил, что игроки смогут опять начать есть сахар после окончания игр.

Карпин также выразил надежду на сознательность игроков в преддверии октябрьских матчей команды. Тренер подчеркнул, что в сборной теперь другая интенсивность и скорости, отмечает РИА Новости.

4 сентября сборная России обыграла Кипр в матче отбора чемпионата мира в Катаре. Два безответных гола забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. При этом отличился и Федор Смолов — он совершил две голевые передачи.

В результате сборная России набрала десять очков и лидирует в группе H. В следующий раз Россия сыграет с командой Мальты в Москве во вторник, 7 сентября.