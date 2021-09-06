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Движение транспорта временно ограничат на улицах района Раменки в столице

Виктория Сикерина

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Движение транспорта временно ограничат на улицах района Раменки в столице
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Дружбы, 10/32Карта всех событий

Транспортное движение ограничат на улице Дружбы в столичном районе Раменки 12 сентября. Об этом в понедельник, 6 сентября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Изменение схемы движения связано с проведением экофестиваля на данной улице.

Однако недоступен для машин будет участок от дома № 10/32 до дома № 8.

На официальном сайте мэра Москвы водителям посоветовали заранее планировать пути объезда.

В понедельник, 6 сентября, в столичном департаменте транспорта рассказали, что движение транспорта по дублеру Волоколамского шоссе в московском районе Сокол ограничили до 20 декабря текущего года.

В течение этого времени на участке от дома № 7 до дома № 1 проведут инженерные работы.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения транспорта на некоторых улицах Москве в центре и на юго-западе. Например, с 1 сентября 2021 года по 30 ноября 2022 нельзя будет проехать от дома 6/2 на Каланчевской улице до дома 4 в Южном проезде. Здесь проведут ремонт на железнодорожных путях.

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