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Сергей Собянин анонсировал программу Дня города в столице

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин анонсировал программу Дня города в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 сентября, рассказал о торжественной программе в День города в столице.

По его словам, московские власти не планируют проводить массовые мероприятия и большие концерты. Однако запланирован праздничный салют.

— В этом году будут достаточно скромные мероприятия. В Зарядье пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль «Цветочный джем», где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта, — добавил Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

Также он отметил, что в Москве ко Дню города появятся украшения.

В понедельник, 6 сентября, Сергей Собянин возложил букет красных роз к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, который открыли в парке «Акведук» района Ростокино в минувшую субботу. Также он почтил память бойцов минутой молчания и пообщался с родственниками ополченцев и местными жителями.

Также 6 сентября столичный мэр открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе. Сергей Собянин подчеркнул, что СВХ является крупнейшей городской магистралью, соединяющей семь крупных городских магистралей и 15 улиц.

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