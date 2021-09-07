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Смертельно опасный вирус Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала

Михаил Алимов

В мире
Смертельно опасный вирус Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Симптомы опасного вируса Нипах выявили у 11 человек в индийском штате Керала. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила министр здравоохранения индийского штата Вина Джордж.

Летальность от данной болезни составляет около 75 процентов. Вакцины от него не существует. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала это заболевание одним из самых опасных вирусов в мире.

— В больнице Медицинского колледжа Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования, — передает слова министра издание Livemint.

Все они контактировали с 12-летним мальчиком, скончавшимся от инфекции. Всего выявлен 251 контактировавший с ним человек.

Об обнаружении вируса Нипах в другом индийском штате сообщалось еще в конце июня. Ученые исследовали образцы 80 видов летучих мышей с марта 2020 года. Все животные обитали в пещере, расположенной в штате Махараштра. У них обнаружили антитела к Нипаху. Впервые вспышка этого заболевания была зарегистрирована еще в 2001 году в штате Западная Бенгалия. После чего вирус давал о себе знать еще трижды: в 2007 году вновь в вышеуказанном регионе, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах.

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