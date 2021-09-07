Кулеба сообщил, что Украина никогда не останется наедине с Россией

Фото: mfa.gov.ua

Президент США Джо Байден заверил украинского президента Владимира Зеленского, что Киев не останется с Москвой наедине. Вашингтон намерен помогать ему. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Ключевая гарантия лежала в том, что президент Байден очень четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и всегда будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны Российской Федерации. То же самое было сказано и в Конгрессе, — рассказал он в эфире канала ICTV.

Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне 1 сентября. Темами для обсуждения стали «Северный поток — 2», энергетическая безопасность Украины, возможное развитие стратегического партнерства и конфликт на Донбассе.

До этого сообщалось, что Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Проекты предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины и «привлечение программ международной помощи, кредитов и инвестиций». Президент выразил надежду, что партнеры из США присоединятся к реализации плана по «трансформации» Украины.