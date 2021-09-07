Воробьев заявил, что переработка отходов в Подмосковье должна выйти на новый уровень

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Московская область может стать мировым стандартом в сфере переработки отходов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Мы не просто закрыли свалки, построили КПО (комплексы по переработке отходов – прим. «ВМ»). У нас есть дальнейшая динамика, темп, который будет соответствовать высоким мировым стандартам. Так почему бы не стать законодателем этих стандартов, — цитирует его слова РИАМО.

По мнению губернатора, уже имеющиеся наработки хорошо себя показывают. В настоящее время формируется культура правильной переработки отходов.

Недавно в Минприроды предложили отказаться от 28 видов пластиковых товаров. Среди потенциально запрещенных товаров оказались пластиковая посуда и столовые приборы, непрозрачные бутылки и трубочки.

Также почти 500 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в столице за шесть месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что в 2020 году Москва выделила свыше 855 тонн отходов. В текущем году этот показатель планируется повысить до одного миллиона тонн.