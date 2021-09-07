Врач рассказал, как быстро справиться с кашлем

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал, какие средства помогут избавиться от кашля.

Он объяснил, чем вызван кашель. Это защитный рефлекс, который появляется у человека при различных заболеваниях и помогает очистить дыхательные пути от инфекции и мокроты.

— Кашель – это всегда воспаление, а воспаление – всегда микробы. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, — рассказал врач в интервью «Радио Sputnik».

По его словам, специалист может назначить и гормональные препараты, но недолго — в течение двух-трех дней. Горчичники также помогут снять воспаление.

Лучшим средством для лечения кашля Пурясев считает нутряной жир.

— Самое лучшее для лечения кашля – нутряной жир: свиной, гусиный, медвежий, собачий, барсучий, лисий. Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, – это «печка» нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает «разогревать» легкие, — сообщил он.

Врач отметил, что необходимо вовремя лечить кашель. При тяжелом заболевании и без лечения человек может кашлять всю жизнь.

До этого врачи в беседе с «ВМ» рассказали, что поможет ребенку не заразиться COVID-19 в школе. Необходимо следить за своим самочувствием, допускать меньше телесных контактов и не передавать друг другу личные вещи. Кроме того, стоитустановить в учебных классах средства для обеззараживания воздуха закрытого типа, которые могут работать в присутствии людей и не будут создавать высокий уровень шума.