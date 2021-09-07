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Анита Цой получила знак народного артиста РФ на инвалидной коляске

Михаил Алимов

Развлечения
Анита Цой получила знак народного артиста РФ на инвалидной коляске
Фото: Youtube / Россия 1

Анита Цой официально стала народным артистом России после более 20 лет музыкальной карьеры. На награждение она приехала в инвалидной коляске, но травма не помешала ей. Звезда получила знак из рук министра культуры РФ Ольги Любимовой 6 сентября.

— Получила травму при выполнении профессионального долга, — пошутила певица во время церемонии.

По ее словам, данная награда для Цой важна не признанием ее достижений в области культуры и искусства, а тем, что Россия движется в правильном направлении в области политики межнационального равенства.

— Сейчас у меня есть ясное понимание того, что в нашей стране каждый человек своим трудом и талантом может достичь самых высоких результатов, получить признание своей страны и своего народа, — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

О травме певицы стало известно 3 сентября. Во время съемок клипа в Турции Цой упала и подвернула ногу. В результате врачи наложили артистке гипс и посоветовали передвигаться с помощью инвалидного кресла. Узнавшие о травме поклонники сразу же начали писать слова поддержки Аните Цой. Слушатели пожелали певице скорейшего выздоровления и позитивного настроя. В ответ артистка поблагодарила аудиторию за проявленное внимание и неравнодушные слова.

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