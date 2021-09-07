Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Флорист рассказала, какие цветы не смогут выжить в квартире

Михаил Алимов

Общество
Флорист рассказала, какие цветы не смогут выжить в квартире
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В обычной российской квартире с большой вероятностью не смогут выжить деревья бонсай редких видов, экзотические и тропические растения. Об этом во вторник, 7 сентября, заявила флорист-декоратор Юлия Гетун.

Она отметила, что практически все современные растения адаптированы под квартирные условия и будут цвести, но нельзя забывать про уход за ними.

— При этом правильный уход необходим абсолютно любому растению. Нужно помнить о своевременном поливе и о том, что зимой нельзя открывать окна, если на подоконнике стоит растение, — рассказала она РИА Недвижимость.

Из неприхотливых растений флорист посоветовала кактусы, суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.

Гетун отметила, что для квартирных условий мало приспособлены некоторые срезанные цветы. Например, некоторые сорта гортензий, пионов и ландышей. Она дала несколько советов, как продлить им срок жизни в домашних условиях.

— Элементарное соблюдение температуры, обновление среза и смена чистой холодной воды при этом может продлить им жизнь, — резюмировала флорист.

Читайте также:
флористквартираЦветы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте