Флорист рассказала, какие цветы не смогут выжить в квартире

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В обычной российской квартире с большой вероятностью не смогут выжить деревья бонсай редких видов, экзотические и тропические растения. Об этом во вторник, 7 сентября, заявила флорист-декоратор Юлия Гетун.

Она отметила, что практически все современные растения адаптированы под квартирные условия и будут цвести, но нельзя забывать про уход за ними.

— При этом правильный уход необходим абсолютно любому растению. Нужно помнить о своевременном поливе и о том, что зимой нельзя открывать окна, если на подоконнике стоит растение, — рассказала она РИА Недвижимость.

Из неприхотливых растений флорист посоветовала кактусы, суккуленты, замиокулькасы, спатифиллумы, каталеи, антуриумы, ховеи, лировидные фикусы и стрелиции.

Гетун отметила, что для квартирных условий мало приспособлены некоторые срезанные цветы. Например, некоторые сорта гортензий, пионов и ландышей. Она дала несколько советов, как продлить им срок жизни в домашних условиях.

— Элементарное соблюдение температуры, обновление среза и смена чистой холодной воды при этом может продлить им жизнь, — резюмировала флорист.