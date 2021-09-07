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Глава МИД Японии прокомментировал план Путина по Курилам

Михаил Алимов

Политика
Глава МИД Японии прокомментировал план Путина по Курилам
Фото: Pixabay / VolensNolens

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курильских островах не должен нарушать законодательства России и Японии. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

— Президент Путин на Восточном экономическом форуме озвучил идею создания специального режима на островах. Правительство Японии придерживается позицию, что подобный режим и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств, — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что для подписания мирного договора между странами необходимо налаживать конструктивный диалог. Тем более, что и сам российский лидер не раз говорил про абсурдность ситуации с отсутствием договора.

— Основываясь на обозначенной позиции, мы бы хотели продолжить вести конструктивный диалог с Россией, чтобы создать подходящие условия для подписания мирного договора, — резюмировал Мотэги.

3 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курилах. Среди подобных льгот президент назвал освобождение от налогов на десять лет, пониженные до 7,6 процента страховые взносы и режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься налог на добавочную стоимость (НДС).

При этом Путин подчеркнул, что набор льгот должен быть предоставлен компаниям, которые будут реально работать в регионе, а не только регистрироваться на Курильских островах.

6 сентября генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като сообщил, что планы России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах противоречат позиции Японии, которая предполагает «совместное использование этой территории».

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