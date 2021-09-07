Кадр из передачи «Зеркало для героя»

В столичном хосписе на 61-м году жизни скончался известный художник-постановщик Борис Краснов. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной смерти сценографа стала продолжительная болезнь. Он перенес инсульт и был прикован к кровати из-за паралича и поражения мозга.

Борис Краснов (при рождении Ройтер — прим. «ВМ») родился в 1961 году в Киеве. В 1978 году он поступил в Киевский Государственный Художественный институт на отделение живописного факультета. Первым спектаклем, к которому Краснов подготовил оформление, стала в 1980 году постановка «Ромео и Джульетта» в Киевском театре пантомимы. Постановка имела успех, после этого сценограф сменил фамилию.

Впоследствии Краснов занимался не только подготовкой театральных декораций, но и постановкой шоу. В частности, он был постановщиком «Рождественских встреч» с Аллой Пугачевой. А в 2000 году его назначили художником-постановщиком Кремлевского дворца.

В 2007 году Российская академия художеств избрала Бориса Краснова Почетным членом Академии.