Москвичей пригласили пройти исторический онлайн-квест

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Портал «Узнай Москву» и Музей Победы предлагают горожанам пройти онлайн-квест «За нами Москва», который посвящен обороне столицы в годы Великой Отечественной войны.

— Онлайн-квест включает 10 вопросов, связанных с экспозицией Музея Победы и некоторыми фактами об обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Пройдя квест, пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, познакомятся с экспонатами, представленными в Музее Победы, увидят диораму «Контрнаступление под Москвой», экспозицию «Подвиг народа» и открытые площадки боевой техники, узнают, какие решения принял Государственный комитет обороны для защиты Москвы и какое вооружение использовалось во время обороны столицы, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Наступление немецких войск на Москву началось 30 сентября 1941 года. Враг планировал одним ударом разгромить советскую армию и войти в столицу. Своему плану немцы дали название с соответствующим кодовым словом. Каким именно, предлагается ответить участникам.

Планам врага не суждено было сбыться, и вместо немецкой армии на Красной площади прошел парад наших войск. Когда он состоялся, нужно ответить во время квеста. Еще ряд вопросов посвящен военной боевой технике и героям, которые остановили продвижение нескольких десятков немецких танков в ноябре 1941 года, пишет официальный сайт мэра Москвы.