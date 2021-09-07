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«Входит в душу»: адвокат Добровинский рассказал, каким был художник Краснов

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Входит в душу»: адвокат Добровинский рассказал, каким был художник Краснов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Художник Борис Краснов, скончавшийся в московском хосписе после продолжительной болезни, был ярким и самобытным человеком, который очень любил жизнь и был всегда в поиске себя. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал его адвокат Александр Добровинский.

— Он был абсолютно яркий, самобытный персонаж в Москве. Он дерганый в хорошую сторону, в поиске себя, со всем большим творческим накалом, живой. Всегда останется в памяти своих друзей. Такой человек входит в душу, сознание, — сказал Добровинский.

Он подчеркнул, что жажда к жизни Краснова «била через край, но всему наступает конец».

Художник недавно переболел коронавирусом, и у него диагностировали инсульт. Врачи сообщали, что у него поражено 85 процентов головного мозга. Краснова перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.

У Краснова состояние здоровья ухудшилось еще в 2011 году: тогда на фоне уголовного дела по обвинению в рейдерском захвате компании, устраивающей выставки, художника госпитализировали с подозрением на инсульт. После этого он перенес операцию на головном мозге.

Борис Краснов — обладатель многочисленных российских премий, художник и дизайнер. Оформлял «Рождественские встречи» певицы Аллы Пугачевой.

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