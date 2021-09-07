Андрей Бочкарев рассказал о строительстве участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе

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В рамках участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 22 километра дорог и 10 искусственных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проект строящегося участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе включает возведение 22 километров дорог и десяти искусственных сооружений — двух путепроводов, четырех эстакад, четырех мостов, а также двух подземных пешеходных переходов: в районе станции МЦК Ботанический сад и в районе Сигнального проезда, дом 16, строение 1, — пояснил заммэра.

Он отметил, что из всего этого объема 3,4 километра дорог и одну эстакаду уже ввели в состав транспортной развязки на пересечении СВХ с проспектом Мира.

— Продолжаются активные работы по возведению моста через реку Лихоборку, к концу осени планируется закончить работы на Сусоколовском путепроводе, который сегодня уже в высокой степени готовности. Также продолжается надвижка пролетных строений эстакады на участке съезда с СВХ в сторону Алтуфьевского шоссе, — добавил глава Строительного комплекса.

По словам генерального директора группы компаний «Моспроект-3» Анны Меркуловой, инженерам пришлось применять нестандартные решения из-за уникальных условий на этом участке СВХ. Возведение протяженного пролетного строения над путями МЦК ведется без остановки движения.

— Эстакада основного хода протяженностью 2,4 километра пересекает пути сразу двух направлений Московской железной дороги и проходит вдоль МЦК, а на полукилометровом отрезке это инженерное сооружение полностью накрывает третий путь МЦК. Чтобы обеспечить бесперебойное движение на важном для мегаполиса виде транспорта, наши специалисты предусмотрели переустройство железнодорожных путей по временной схеме, — рассказала Меркулова, уточнив, что на период строительства составы перевели на специально проложенный путь.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе. На объекте была организована транспортная развязка на проспекте Мира.

По словам Сергея Собянина, СВХ является крупнейшей городской магистралью, соединяющей семь крупных городских магистралей и 15 улиц. По его словам, еще один участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, должны запустить в следующем году, после чего Северо-Восточная хорда будет готова.