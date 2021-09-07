Сергей Собянин сделал проезд по МЦК в День города бесплатным

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) для всех пассажиров будет бесплатным. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

По его словам, акцию приурочили к юбилею МЦК.

— В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца, — написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что ежедневно МЦК пользуются свыше полумиллиона пассажиров.

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линии в 2022 году.

Позднее мэр подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.