Сергей Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4 и предложил обсудить с горожанами ее название.

— Да, это, конечно, станция, по сути дела — новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем (над названием — прим. «ВМ»). Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль, — приводит слова Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Студенты Российского университета транспорта (МИИТ) и жители Красносельского района в свою очередь предложили свой вариант названия станции — Площадь трех вокзалов.

Также глава города сообщил, что в День города проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Акцию приурочили к юбилею МЦК.

Мэр напомнил, что ежедневно МЦК пользуются свыше полумиллиона пассажиров.

2 сентября мэр Москвы рассказал о планах реконструкции трамвайного тоннеля в Сыромятническом проезде в центре города, на поверхности которого в настоящее время проходит вторая линия Московских центральных диаметров (МЦД-2).