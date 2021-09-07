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Проценко спрогнозировал четвертую волну COVID-19 в России

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко спрогнозировал четвертую волну COVID-19 в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Четвертая волна коронавируса может прийти в Россию в период с конца сентября по начало октября. Об этом во вторник, 7 сентября, рассказал главный врач Московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, осенью школьники и студенты будут возвращаться в учебные заведения, многие россияне вернутся из отпусков. Также ситуацию с коронавирусом может ухудшить погода.

— Мы говорим о волне по одной простой причине, потому что находимся на пороге сезонной вспышки заболеваемости, характерной не только для COVID-19. Я говорю про грипп и прочие ОРВИ, — пояснил врач.

Он призвал россиян вакцинироваться, так как это позволит эффективно защититься от коронавируса, говорится на портале E1.ru.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России 26 августа зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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