В АТОР назвали самое популярное зарубежное направление у россиян

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Россияне чаще всего ездили на курорты Турции из-за выгодных цен, на которые повлияла транспортная доступность региона. Об этом рассказала во вторник, 7 сентября, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что в Турцию были разрешены чартерные рейсы. По ее словам, стоимость турпакетов в Турции продолжает оставаться дешевле, чем на всех остальных зарубежных направлениях.

— По предварительной оценке, до конца года Турция примет 4–4,5 миллиона российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти шесть миллионов. По летнему сезону в Турции побывало 2,3–2,4 миллиона человек, — пояснила эксперт.

Ломидзе уточнила, что полетная программа охватывает несколько десятков турецких городов, что также повлияло на популярность данного направления, передает ИА «НСН».

При этом с 6 сентября в Турции вступили в силу усиленные меры от COVID-19. Однако новые ограничения не будут распространяться на туристов.