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Усиление антиковидных мер в Турции не коснется российских туристов

Илья Ашуров

Общество
Усиление антиковидных мер в Турции не коснется российских туристов
Фото: Pixabay

С 6 сентября в Турции вступят в силу усиленные меры против COVID-19. Новые ограничения не будут распространятся на туристов. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Новые меры сделают обязательным для граждан Турции и иностранцев с видом на жительство предъявление отрицательного ПЦР-теста при посещении массовых мероприятий, а также при перемещении на общественном транспорте. При этом данное требование распространится только на тех людей из указанных категорий, которые не прошли процедуру вакцинации и не переболели COVID-19.

— Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма, — приводит слова посла РИА Новости.

В то же время в Москву возвращаются фестивали в ограниченном режиме. Так, 1 сентября в городе открылся фестиваль «Цветочный джем». Масштабное мероприятие стало первым в столице спустя полтора года эпидемиологических ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что данный фестиваль пройдет в городе уже в четвертый раз. Москвичи и туристы смогут посетить 35 площадок, где будут представлены около 75 тысяч растений. Также гостям предложат попробовать необычные продукты питания, блюда и десерты в ресторанах и магазинах. Здесь можно будет приобрести, например, сувениры или варенье.

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