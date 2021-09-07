Девушка пострадала из-за неисправности лифта в подмосковном Красногорске

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

В подмосковном Красногорске из-за неисправности лифта пострадала девушка. В Сети появилось видео, на котором потерпевшая рассказывает о произошедшем.

По ее словам, во время нахождения в лифте она почувствовала запах гари. В какой-то момент лифт резко поехал вверх — девушка упала. Позже она очнулась с окровавленным лицом.

— Лифт не стал останавливаться на моем этаже и быстро-быстро поехал наверх. И вот я уже лежу на полу. Потом смотрю в зеркало, я вся в крови, — сказала пострадавшая.

Автор видео отметил, что лифт остановился на 43-м этаже здания. Инцидент произошел в жилом комплексе «Арт», сообщает «Москва 24».

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку в связи со случившимся.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования, — заявила Григорьева.

Еще один случай с неисправным лифтом произошел в Подмосковье 31 августа. Тогда женщина с младенцем пролетела в лифте пять этажей.