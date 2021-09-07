Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Девушка пострадала из-за неисправности лифта в подмосковном Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Девушка пострадала из-за неисправности лифта в подмосковном Красногорске
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, Красногорск Карта всех событий

В подмосковном Красногорске из-за неисправности лифта пострадала девушка. В Сети появилось видео, на котором потерпевшая рассказывает о произошедшем.

По ее словам, во время нахождения в лифте она почувствовала запах гари. В какой-то момент лифт резко поехал вверх — девушка упала. Позже она очнулась с окровавленным лицом.

— Лифт не стал останавливаться на моем этаже и быстро-быстро поехал наверх. И вот я уже лежу на полу. Потом смотрю в зеркало, я вся в крови, — сказала пострадавшая.

Автор видео отметил, что лифт остановился на 43-м этаже здания. Инцидент произошел в жилом комплексе «Арт», сообщает «Москва 24».

Руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева сообщила «Вечерней Москве», что ведомство организовало проверку в связи со случившимся.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования, — заявила Григорьева.

Еще один случай с неисправным лифтом произошел в Подмосковье 31 августа. Тогда женщина с младенцем пролетела в лифте пять этажей.

Читайте также:
Прокуратурагород Красногорскнеисправный лифт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте