В МВД перечислили самые криминальные районы Санкт-Петербурга в 2021 году

Фото: Минобороны РФ

В первом полугодии текущего года большинство нарушений закона выявили на севере Санкт-Петербурга. Об этом рассказали во вторник, 7 сентября, в ГУ МВД по Петербургу.

При этом чаще всего в северной столице совершают кражи и выявляют незаконный оборот наркотиков.

Самым криминальным в 2021 году стал Выборгский район, где зафиксировали 2911 преступлений. Второе место занял Приморский район, где сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 2661 нарушение. Еще 2610 преступлений было совершено в Невском районе, который находится на третьем месте данного рейтинга.

При этом меньшего всего преступлений совершали в районах Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый, пишет портал «Невские Новости».

Преступления также совершают и под Петербургом. Так, 16 августа в лесном массиве в Ленинградской области нашли сожженные тела женщины и ребенка.

Тела погибших обнаружили в лесу на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. На месте страшной находки уже работают следователи и криминалисты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».