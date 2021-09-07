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Московская школа управления «Сколково» покажет масштабное световое шоу

Анастасия Колоскова

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Московская школа управления «Сколково» покажет масштабное световое шоу
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

Столичная школа управления «Сколково» 18 сентября проведет масштабное световое шоу в честь своего 15-летия.

Самые яркие достижения школы, а также все новое, что открывается ее студентам, партнерам и основателям, будет представлено на поверхности здания бизнес-школы, и превратит ее в арт-объект площадью свыше 3 тысяч квадратных метров.

Концепция светового шоу будет построена на слогане: «Сколково» не заканчивают. «Сколково» начинают» с использованием движения, игры геометрических форм и перспективы.

Визуально отобразить идеи о перспективе и протяженности во времени помогут технологии дополнительной реальности. Участниками шоу станут и гости праздника. Специальное оборудование позволит им оставить свой след в истории Школы, «поселив» на фасаде ее здания свой виртуальный образ — аватар. После этого участнику предоставят специальный QR-код, который дарит скидку на одну из открытых программ бизнес-школы.

Световое шоу состоится с 20:00 до 20:40 по московскому времени. Вход бесплатный, однако требуется предварительная регистрация.

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