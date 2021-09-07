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В Кремле заявили, что Россия не готова к признанию биткоина

Анастасия Волоснова

Экономика
В Кремле заявили, что Россия не готова к признанию биткоина
Фото: Pixabay/rubns28

В России не видят повода для признания биткоина официальным денежным инструментом. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что приравнивание криптовалюты к денежным инструментам может нанести вред финансовой и экономической системе.

— Однозначно, что Россия не готова к таким шагам, — приводит РИА Новости слова Пескова.

По его словам, биткоин — это «квазивалюта».

Недавно аналитик заявил, что скоро рынок криптовалюты по объему обгонит золото. На данный момент биткоин представляет собой самодостаточную единицу, которой в ближайшее время ничто не угрожает.

Аналитик также добавил, что стоимость криптовалюты постоянно растет в течение последних пяти лет. Средняя цена актива увеличилась в разы. Позднее эксперт объяснил резкий рост курса биткоина.

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