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Политолог рассказал, кто будет осваивать новые города в Сибири

Анастасия Волоснова

Общество
Политолог рассказал, кто будет осваивать новые города в Сибири
Фото: ПАО «Газпром»

Новые города в Сибири будут востребованы среди людей, которые ищут высокооплачиваемую работу. Об этом рассказал во вторник, 7 сентября, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

По его словам, есть люди, которые за «тройную зарплату» готовы рискнуть и поехать в Сибирь. Политолог отметил, что главным условием является то, что в данных городах необходимо обеспечивать людей жильем и высокотехнологичными рабочими местами с достойными зарплатами.

Журавлев добавил, нужно проводить одновременное строительство предприятий и жилых комплексов, чтобы избежать появления городов-призраков.

— Если одновременно строить завод и жилой комплекс, не будет городов-призраков, потому что в жилом комплексе будут жить те, кто будет работать на заводе, — объяснил Журавлев в эфире «Радио 1».

3 сентября стало известно, что в 30 километрах от Владивостока построят новый город Спутник.

Кроме того, между Братском и Красноярском может разместиться промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в регионе есть все условия не только для добычи полезных ископаемых, но и для их глубокой переработки, а затем и для использования современной отечественной продукции в строительстве.

Глава рабочей группы рынка HomeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Илья Шкабара в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Сибири можно построить современные и высокотехнологичные города на зеленой энергетике с беспилотной строительной техникой, умными дорогами и скоростным транспортом. Для создания зеленой энергетики в регионе есть все необходимое: и реки, и солнце, и ветер.

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