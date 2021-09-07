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Названы три самых страстных знака зодиака

Анастасия Волоснова

Общество
Названы три самых страстных знака зодиака
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»

Представители некоторых знаков зодиака могут подарить своим возлюбленным лучшие эмоции в жизни благодаря своей страстности. Астрологи перечислили самые чувственные знаки зодиакального круга.

Близнецы обладают яркой фантазией, поэтому способны часто удивлять своих партнеров. Они любят экспериментировать и отдаваться полностью своим чувствам. Однако Близнецы также могут и изменить своему партнеру, предупреждают астрологи.

Львы обожают флиртовать и обращать внимание окружающих на себя. При этом в отношениях этот огненный знак стремится доказать свое превосходство над партнером.

Страстными являются и Скорпионы. Они притягивают к себе внимание и похищают чужие сердца. В отношениях Скорпионы предпочитают доминировать, а иногда могут и давить на партнеров, передает слова астрологов ФАН.

Также астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых предпочитают выходить замуж по расчету, и дали советы каждому знаку зодиака, как приумножить свое финансовое благополучие в 2021 году.

А экстрасенс Мехди Вафа назвал пять самых невыносимых бывших по знаку зодиака.

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