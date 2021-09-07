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Мэр Москвы выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры

Анастасия Колоскова

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Мэр Москвы выделил гранты на повышение зарплаты сотрудников муниципальных учреждений культуры
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 104 миллиона рублей в качестве грантов на повышение заработной платы сотрудников муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 7 сентября.

— Правительство Москвы выделит гранты в размере 104 миллионов рублей муниципальным бюджетным учреждениям культуры и спортивно-досуговой деятельности. Гранты должны быть израсходованы на повышение заработной платы сотрудников учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента Российской Федерации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии уточнили, что в число получателей грантов вошли спортивно-досуговые центры «Щукинец» и «Сокол», досуговый центр «Гагаринец», центр творчества и досуга «Ростки», дома культуры «Десна», «Дружба», «Солнечный», «Коммунарка», «Звездный» и «Первомайское», дом культуры и спорта «Воскресенское», центр культуры и спорта «Филимонковское», а также музей истории усадьбы «Александрово-Щапово», пишет РИА Новости.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4 и предложил обсудить с горожанами ее название.

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