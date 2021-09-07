Движение на ТТК затруднено из-за столкновения четырех автомобилей

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Россия, Москва, Хорошёвская эстакада Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК, в результате аварии затруднено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 сентября.

— На Хорошевской эстакаде (внешняя сторона ТТК) столкнулись четыре автомобиля. Для движения свободна одна полоса, — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовано выбирать объездные пути, так как движение в районе инцидента затруднено, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

7 сентября сообщалось, что на внутренней стороне 98-го километра МКАД, в районе развязки с Ярославским шоссе, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Для движения свободны четыре полосы, при этом дорожная обстановка в районе ДТП осложнена. Дептранс порекомендовал водителям объезжать данный участок трассы.